Morgan Stanley : nomination d'un COO pour la France

La banque d'affaires Morgan Stanley annonce la nomination de Jean-François Mazaud au poste nouvellement créé de Chief Operating Officer (COO, responsable des opérations) pour la France, nomination prenant effet à compter de ce 4 janvier.



Dans sa nouvelle fonction, il sera en charge de soutenir le développement et l'accélération de la croissance de toutes les activités de Morgan Stanley en France, sous la responsabilité directe d'Emmanuel Goldstein, patron de pays et directeur général pour la France.



Jean-François Mazaud rejoint Morgan Stanley après avoir exercé à la Société Générale pendant près de trente ans. Il avait récemment été nommé responsable de la transformation du groupe bancaire, après avoir occupé différents postes à responsabilité.



