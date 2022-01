Morgan Stanley ouvre un centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris

Constatant un intérêt croissant de ses clients pour les stratégies quantitatives, Morgan Stanley a décidé d'établir un nouveau centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris. Il soutiendra sa stratégie de croissance pour la banque de financement et d’investissement à la fois dans la région EMEA (Europe Moyen Orient et Afrique) et au-delà.



" Nous sommes très heureux d'inaugurer ce nouveau centre à Paris, où il sera ancré dans l'immense réservoir de talents en mathématiques et en sciences quantitatives présent sur le marché français. Nous nous attendons à ce que le Centre se développe de manière significative dans les années à venir, en attirant des talents exceptionnels et en offrant des opportunités de relocalisation au sein même de Morgan Stanley " a souligné la banque américaine.