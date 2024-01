La division de gestion d'actifs de Morgan Stanley a pour objectif de doubler son portefeuille de crédit privé pour le porter à 50 milliards de dollars à moyen terme, en rassemblant des fonds auprès de grands investisseurs pour les prêter à des entreprises.

La banque a investi plus de 300 millions de dollars dans cette activité, qui a déjà rassemblé environ 25 milliards de dollars d'actifs totaux provenant principalement d'investisseurs institutionnels, a déclaré David Miller, responsable mondial du crédit privé et du capital-investissement de Morgan Stanley, lors d'une interview accordée à Reuters.

"La grande majorité des nouveaux capitaux continuera à provenir de nos clients institutionnels au cours de la prochaine décennie", a déclaré M. Miller. Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds souverains et les compagnies d'assurance, détiennent les deux tiers du portefeuille actuel et les particuliers fortunés représentent le reste, a-t-il ajouté.

M. Miller estime que le marché du crédit privé au sens large a atteint 2 000 milliards de dollars.

L'extension du crédit privé, dont le prêt direct est un élément clé, a augmenté depuis la crise financière, car des réglementations plus strictes ont rendu plus coûteux pour les banques le financement de prêts risqués pour des entreprises criblées de dettes.

L'activité s'est intensifiée au cours des deux dernières années. Les capitaux des banques étant immobilisés dans des prêts à risque et les taux d'intérêt ayant augmenté, les groupes de banques ont été en mesure de fournir moins de financement par l'intermédiaire de prêts syndiqués traditionnels. Des prêteurs privés tels que Ares Management, KKR et Blackstone se sont alors engouffrés dans la brèche.

Néanmoins, les banques de Wall Street ont trouvé des moyens de participer au nouveau marché en rassemblant des fonds pour des prêts auprès d'investisseurs au lieu d'utiliser leurs propres bilans.

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a déclaré ce mois-ci aux analystes que la banque cherchait à lever 40 à 50 milliards de dollars en fonds alternatifs cette année. Une grande partie de cette somme sera consacrée au crédit privé, selon une source au fait du dossier.

JPMorgan a mis de côté 10 milliards de dollars de son propre capital pour le crédit privé, selon des sources familières de l'affaire. Elle recherche également des capitaux auprès d'investisseurs extérieurs, désireux de s'associer à la banque sur ce segment, a déclaré l'une des sources.

JPMorgan a refusé de commenter ses projets.

Wells Fargo s'est associée à la société de capital-investissement Centerbridge Partners pour créer une activité axée sur les prêts directs aux entreprises familiales et privées de taille moyenne en Amérique du Nord.

Les acteurs du marché s'attendant de plus en plus à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt, les banques traditionnelles commencent à devenir plus compétitives sur les marchés des prêts par rapport aux prêteurs directs, a déclaré Jeff Levin, co-responsable du crédit privé en Amérique du Nord et responsable des prêts directs chez Morgan Stanley.

La baisse des taux permettra aux banques de facturer aux entreprises des intérêts moins élevés pour les prêts à risque que les acteurs du crédit privé, qui facturent généralement plus cher. De plus, des coûts d'emprunt moins élevés sont susceptibles de stimuler l'activité économique et les transactions en général, un autre facteur qui pourrait stimuler l'activité des banques.

"À mesure que l'activité des marchés syndiqués s'accélère et que les banques deviennent plus agressives, la part du crédit privé peut diminuer parmi les grandes transactions, mais nous continuerons à observer une croissance", a déclaré M. Levin.

Le groupe de crédit privé de Morgan Stanley, hébergé dans sa branche de gestion d'actifs, compte environ 60 banquiers qui collaborent avec des banquiers d'investissement pour initier des prêts.

M. Levin, qui supervise un portefeuille de prêts privés de 16 milliards de dollars, a déclaré que les prêts sont accordés à des entreprises allant de la taille moyenne à la grande entreprise. (Reportage de Tatiana Bautzer et Saeed Azhar ; Rédaction de Lananh Nguyen et Nick Zieminski)