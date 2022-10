Morgan Stanley : recul de 29% du bénéfice net trimestriel

Morgan Stanley publie un bénéfice net part du groupe en diminution de 29% à 2,63 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit un BPA de 1,47 dollar, pour des revenus en contraction de 12% à un peu moins de 13 milliards.



La banque d'affaires précise que la baisse de ses revenus dans les divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) et gestion d'investissement l'ont largement emporté sur une croissance dans la division gestion de fortune.



'La performance de la firme s'est montrée résiliente et équilibrée dans un environnement difficile et incertain, réalisant un rendement des capitaux propres tangibles de 15%', souligne néanmoins James P Gorman, le PDG de l'établissement new-yorkais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.