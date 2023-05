Morgan Stanley s'attend à une baisse des résultats des activités de trading et de banque d'investissement

Morgan Stanley s'attend à ce que ses revenus provenant des activités de trading et de banque d'investissement chutent au deuxième trimestre en raison d'un environnement économique plus difficile, a déclaré Andy Saperstein, co-président, aux investisseurs mercredi.

Les résultats des ventes et du trading "seront nettement inférieurs d'une année sur l'autre par rapport à un deuxième trimestre solide l'année dernière", tandis que "la banque d'investissement est également très difficile", a déclaré M. Saperstein, qui dirige également la branche de gestion de patrimoine de Morgan Stanley.

M. Saperstein, qui est un

candidat à la succession du PDG James Gorman

M. Saperstein a déclaré que l'activité de gestion de patrimoine visait à atteindre un bénéfice annuel avant impôts de 12 milliards de dollars sur plusieurs années et à plus que doubler les actifs gérés par les clients, qui passeraient de 4,6 billions de dollars à 10 billions de dollars. La banque est ouverte aux opportunités d'acquisition dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'actifs, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Saperstein a déclaré que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait transformer le travail des conseillers financiers qui s'occupent de clients fortunés.

"Nous sommes continuellement à la recherche de technologies révolutionnaires à intégrer dans notre plateforme", a-t-il déclaré. "Un exemple récent de cette approche de l'innovation est notre partenariat avec open AI. Cette relation a débuté il y a plus d'un an, avant que la société ne soit connue du grand public. (Reportage de Tatiana Bautzer ; Rédaction de Lananh Nguyen et Diane Craft)