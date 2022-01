Morgan Stanley : un centre de recherche 'quant' ouvre à Paris

La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a annoncé mercredi qu'elle allait renforcer sa présence en France avec l'ouverture d'une centre mondial de recherche appliquée à Paris.



Citant l'intérêt 'croissant' de ses clients pour les stratégies quantitatives, la firme de Wall Street explique avoir décidé d'établir cette plateforme en vue d'encourager l'innovation au sein de ses activités de marché, notamment par le biais du développement d'outils analytiques et technologiques.



Le centre doit lui permettre en particulier de mener sa stratégie de croissance pour ce qui concerne les métiers de banque de financement et d'investissement, à la fois dans la région EMEA et au-delà.



Dans un communiqué, le groupe met en avant 'l'immense réservoir de talents' en mathématiques et en sciences quantitatives présent sur le marché français.



Morgan Stanley explique qu'il considère comme 'essentiel' le renforcement de sa position de leader en matière d'analyse des risques et de technologie pour ses activités de courtage et de trading.



