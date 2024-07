Morgan Stanley :

* LE DIRECTEUR FINANCIER DE MORGAN STANLEY, SHARON YESHAYA, DÉCLARE QUE LA CROISSANCE DES ACTIFS DE GESTION DE PATRIMOINE SE SITUE DANS LA FOURCHETTE ATTENDUE

* LE DIRECTEUR FINANCIER DE MORGAN STANLEY DÉCLARE QUE DES PAIEMENTS D'IMPÔTS PLUS ÉLEVÉS POURRAIENT AVOIR AFFECTÉ LA CROISSANCE DES ACTIFS NETS DE LA DIVISION DE GESTION DE PATRIMOINE AU DEUXIÈME TRIMESTRE.

* LE DIRECTEUR FINANCIER DE MORGAN STANLEY DÉCLARE QUE LA BANQUE EST SUR LA BONNE VOIE POUR ATTEINDRE SON OBJECTIF DE 10 000 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIFS CLIENTS

* LE DIRECTEUR FINANCIER DE MORGAN STANLEY DÉCLARE QUE LES ACTIVITÉS DE BANQUE D'INVESTISSEMENT SONT AU DÉBUT DE LA REPRISE

* LE DIRECTEUR FINANCIER DE MORGAN STANLEY DÉCLARE QUE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT VOIT DE PLUS EN PLUS DE SECTEURS ET DE RÉGIONS CONTRIBUER AUX TRANSACTIONS

