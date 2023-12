Lorsque Ted Pick prendra ses fonctions de PDG de Morgan Stanley la semaine prochaine, le franc-parler et la fermeté de ce vétéran de la banque depuis trois décennies l'aideront à sortir l'entreprise d'un marasme dans le domaine des transactions. Le sang-froid de M. Pick dans les situations difficiles est un atout, a déclaré Tom Glocer, administrateur principal indépendant de Morgan Stanley depuis 2017 et ancien PDG de Reuters. "Le grand péché qui met les gens en grande difficulté dans les banques est l'instinct du trader de s'accrocher (à des positions perdantes).... Ted a cette capacité à être discipliné" et à prendre des mesures, a déclaré Glocer. Au cours d'un week-end frénétique en 2021, M. Pick a travaillé avec une équipe jusqu'à la nuit pour réduire l'exposition de Morgan Stanley à Archegos Capital Management, a déclaré M. Glocer. L'effondrement du family office a provoqué d'énormes pertes dans les banques mondiales. Morgan Stanley a perdu plus de 900 millions de dollars dans l'affaire Archegos, au cours d'une année par ailleurs exceptionnelle pour l'entreprise. Le Crédit suisse et Nomura ont essuyé des pertes respectives de 5,5 et 2,9 milliards de dollars, tandis que Goldman Sachs et Deutsche Bank se sont tirées d'affaire relativement indemnes. Pick, 55 ans, sera élevé à un moment où l'incertitude économique et les tensions géopolitiques s'accroissent. Les conditions des transactions s'améliorent, mais l'activité reste morose, ce qui pose des problèmes au secteur bancaire.

"Il passe facilement du boom à la crise", a déclaré un ami proche, en référence à la carrière de M. Pick, qui a su naviguer dans les cycles du marché. Ce cadre a travaillé aux côtés de M. Pick pendant plus de 20 ans et a refusé d'être identifié pour discuter des affaires internes de Morgan Stanley.

M. Pick s'est refusé à tout commentaire.

Le succès du cadre dans les introductions en bourse lui a valu le soutien des investisseurs privés, ce qui l'a aidé à gérer le programme de rachat d'actions de Morgan Stanley pendant la crise financière mondiale.

"Il s'entendait bien avec certains actionnaires et jouait intelligemment au poker avec le marché lorsque l'entreprise n'avait pas beaucoup de liquidités", a déclaré l'ancien dirigeant. Morgan Stanley a été sauvée en 2008 par un plan de sauvetage du gouvernement américain et un investissement d'urgence de Mitsubishi UFJ. Alors que le tumulte se propageait dans le système financier, M. Pick a convaincu Roberto Mignone, fondateur du fonds spéculatif Bridger Capital, de garder son argent à la banque en signe de confiance. Depuis, les deux hommes sont restés des amis proches.

"Ted ne l'a jamais oublié", a déclaré Mignone. "C'est un homme de Wall Street de la vieille école qui se soucie des relations à long terme.

Des années plus tard, Mignone a offert à M. Pick une réplique du Titanic pour lui rappeler, sur le ton de la plaisanterie, les catastrophes potentielles. Hamilton "Tony" James, milliardaire et ancien dirigeant de Blackstone, a déclaré que le géant du capital-investissement avait choisi Morgan Stanley pour diriger son introduction en bourse en 2007 principalement à cause de M. Pick. Le banquier a ensuite conseillé Blackstone lorsque ses actions ont chuté à 3 dollars après la crise financière, alors qu'elles avaient atteint plus de 30 dollars au début de l'opération.

"Il dit la vérité, cela m'a beaucoup impressionné", a déclaré M. James. "Il vous dit franchement quand quelque chose ne va pas marcher.

Le banquier a un jour rejoint James pour pêcher à la mouche dans l'Amazonie brésilienne à la recherche du Peacock bass, alors qu'il n'avait jamais pêché et qu'il n'avait jamais rencontré la douzaine d'autres amis de James au cours du voyage. "Il se lançait à corps perdu dans l'aventure et était l'âme de la fête", a déclaré James. Si M. Pick s'est fait connaître pour avoir fait de la division actions de Morgan Stanley un leader mondial, il s'est également attaqué à ses défis. Il a redressé la division des titres à revenu fixe, en supprimant 25 % des effectifs, et a contribué à lever des capitaux lorsque la banque était au bord de l'effondrement en 2008. Il hérite d'une société que l'actuel PDG, James Gorman, 65 ans, a transformée en un géant de la gestion de patrimoine depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en 2010. M. Gorman, né en Australie, deviendra président exécutif pendant une période de transition après la nomination de M. Pick, et rejoindra également le conseil d'administration de Disney l'année prochaine. Les revenus réguliers de l'unité de gestion de patrimoine ont alimenté une hausse de 214 % de l'action de Morgan Stanley sous la direction de M. Gorman, contre 126 % pour son rival Goldman Sachs et 304 % pour JPMorgan Chase au cours de la même période. Avec 152 milliards de dollars, la capitalisation boursière de Morgan Stanley dépasse celle de Goldman de 28 milliards de dollars. M. Pick "possède une vaste expérience et apprécie la valeur de la gestion de patrimoine", a déclaré Colm Kelleher, président du groupe UBS, qui a précédé M. Pick en tant que président de Morgan Stanley et l'a quitté en 2019. Le nouveau PDG présentera ses premiers résultats trimestriels à la mi-janvier et fera le point sur sa stratégie, qui sera examinée de près par les investisseurs. Ses débuts en tant que PDG font suite à une baisse de 27 % des revenus de la banque d'investissement au troisième trimestre.

PROFIL BAS

Bien que M. Pick occupe l'un des postes les plus importants du monde de la finance, il reste discret. Il a tendance à fêter ses anniversaires en privé avec sa femme et ses deux filles, évitant les grands rassemblements, a déclaré M. Mignone.

Malgré son emploi du temps chargé, M. Pick aime assister aux événements scolaires et aux rencontres sportives de ses filles, selon ses amis. Le nouveau PDG est également connu pour être un passionné de gastronomie, toujours prêt à essayer de nouvelles cuisines. Fan de l'équipe de hockey sur glace des New York Rangers, M. Pick préfère acheter ses propres billets et assister aux matchs en famille plutôt que de recevoir des clients. Il vit dans l'Upper East Side de New York et passe ses vacances dans sa maison de Martha's Vineyard. En rupture avec la tradition de Wall Street, les concurrents de M. Pick pour le poste le plus élevé - les cadres Andy Saperstein et Dan Simkowitz - resteront en poste avec des rôles élargis. Tous deux recevront des primes de 20 millions de dollars s'ils restent au moins trois ans de plus.

Quant à M. Gorman, il pourra rester jusqu'à un an pour faciliter la transition. Rob Kindler, président mondial des fusions et acquisitions du cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, s'est félicité de cet accord.

"James est là parce que les employés et les actionnaires le voulaient", a déclaré M. Kindler, qui dirigeait auparavant les fusions et acquisitions chez Morgan Stanley. "Mais je ne pense vraiment pas que Ted ait besoin d'un coup de main. Il est prêt. (Reportage de Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen à New York, complément d'information de Stefania Spezzati à Londres, Saeed Azhar et Lewis Krauskopf à New York ; rédaction d'Anna Driver)