Vue instantanée : Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, envisage de démissionner

Gorman, 64 ans, a déclaré que le conseil d'administration avait identifié trois candidats solides pour lui succéder et qu'il deviendrait président exécutif une fois le nouveau PDG choisi.

STUART COLE, CHEF MACRO ECONOMISTE, EQUITI CAPITAL, LONDRES :

"Gorman est chez MS depuis un temps utile maintenant, et a été en grande partie à l'origine de l'achat par MS de E*Trade Financial Corp et Eaton Vance Corp, qui ont tous deux été très fructueux pour MS. Sous sa direction, l'action MS a été l'une des plus performantes dans le secteur financier, et je m'attends donc à ce que les investisseurs soient déçus de son départ et à ce qu'ils le considèrent comme une figure difficile à suivre".

JOHN GUARNERA, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ RBC BLUERAY ASSET MANAGEMENT :

"James Gorman a déployé beaucoup d'efforts pour renforcer les rangs des dirigeants et pour former et promouvoir les successeurs potentiels. Il a été très clair en ce qui concerne la mise en place d'une équipe qui serait là pour l'épauler s'il décidait de partir. Je ne m'attends donc pas à un changement majeur de l'orientation stratégique et je pense que la transition se fera de manière relativement ordonnée.

