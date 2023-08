Morgan Ventures Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est engagée dans des activités basées sur des fonds et des activités non basées sur des fonds. La société a des capacités dans la gestion des émissions publiques, le conseil aux entreprises, la restructuration des entreprises, le conseil sur le marché des capitaux, les prises de contrôle et les fusions et acquisitions.

Secteur Services de placements diversifiés