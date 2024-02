Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust (le FPI) est un fonds d'investissement immobilier à capital variable. Le FPI détient, par l'intermédiaire d'une société en commandite, des participations dans des communautés d'appartements résidentiels canadiens, situés en Alberta et en Ontario, et des communautés d'appartements résidentiels américains situés au Colorado, au Texas, en Louisiane, dans l'Illinois, en Géorgie, en Floride, en Caroline du Nord, en Virginie et au Maryland. Les objectifs de la FPI sont de générer des distributions de trésorerie stables et croissantes aux porteurs de parts sur une base fiscalement avantageuse, d'accroître la valeur de son portefeuille et la valeur à long terme de ses parts grâce à une gestion active des actifs et des biens immobiliers, et d'élargir la base d'actifs de la FPI, principalement par le biais d'acquisitions et d'améliorations des biens immobiliers. Le portefeuille d'immeubles résidentiels à logements multiples de la FPI se compose d'environ 16 immeubles canadiens et de 27 immeubles américains, comptant au total environ 13 089 suites résidentielles et 239 500 pieds carrés de superficie commerciale.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel