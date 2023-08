Morien Resources Corp. est une société de développement minier basée au Canada. La société se concentre sur l'identification et l'achat de projets miniers. Elle détient deux intérêts de redevance dans le charbon et les agrégats sur des projets accessibles par la marée en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les projets de la société comprennent la mine de charbon Donkin et le projet d'agrégats Black Point. La mine de charbon Donkin est située dans l'est du Canada, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Le projet d'agrégats de Black Point est un gisement de granit situé le long de la rive sud de la baie de Chedabucto, dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse. Il présente les caractéristiques nécessaires au développement d'une opération d'exportation maritime de pierre concassée pour approvisionner les marchés de l'est des États-Unis et de la région des Caraïbes. Sa filiale, Advanced Primary Minerals USA Corp.