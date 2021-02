Morneau Shepell : Avis aux médias – À l'occasion de son 10e sommet annuel sur la santé mentale au travail, Morneau Shepell dévoile les résultats de ses enquêtes menées auprès des Canadiens

Bruny Surin, quadruple olympien, participera à la rencontre virtuelle d’experts sur les tendances en santé mentale au travail

L’instabilité économique persistante et l’anxiété liée à la pandémie ressentie par les gens, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, continuent d’affecter la santé mentale des Canadiens. Au cours de la dernière année, Morneau Shepell a suivi plusieurs tendances et habitudes significatives au moyen de son Indice de santé mentaleMC, et le 11 février prochain, elle présentera ses résultats. Compte tenu de l’incertitude et des nombreux changements ayant marqué 2020, les enquêtes menées par Morneau Shepell montrent une détérioration considérable de la santé mentale des travailleurs canadiens, laquelle s’explique en grande partie par la forte augmentation des cas d’épuisement professionnel et la baisse des scores relatifs à l’isolement, l’optimisme et la santé psychologique.

L’événement Réseau Employeur 2021 de Morneau Shepell portera sur son analyse approfondie des questions de santé mentale au travail et de l’incidence de la pandémie sur le mieux‑être des Canadiens. Les représentants des médias sont invités à y assister.

Information sur l’événement virtuel Quoi : Réseau Employeur 2021, 10e sommet annuel sur la santé mentale au travail Quand : Jeudi 11 février 2021, de 8 h 30 à 10 h, HE Où : Un lien pour accéder à l’événement virtuel sera envoyé aux participants inscrits avant le début de l’événement Qui : Les personnes suivantes prendront la parole lors de l’événement Réseau Employeur au Canada : Marie Pinsonneault , première vice-présidente et chef de la région du Québec, Morneau Shepell

, première vice-présidente et chef de la région du Québec, Morneau Shepell Lisa Angeloni, vice-présidente, Ventes et Succès client, Morneau Shepell

vice-présidente, Ventes et Succès client, Morneau Shepell Nadège Gousse, directrice, Succès client pour le Québec, Morneau Shepell

directrice, Succès client pour le Québec, Morneau Shepell Alain Marchand, Ph. D., professeur à l’Université de Montréal

Ph. D., professeur à l’Université de Montréal Bruny Surin, médaillé d’or olympique et entrepreneur

Cet événement est destiné aux médias et aux clients de Morneau Shepell, sur invitation seulement.

Le premier événement Réseau Employeur 2021 a eu lieu au Canada le 28 janvier dernier, en anglais, et a connu beaucoup de succès. D’autres événements se tiendront à divers endroits dans le monde, notamment au Royaume-Uni le 10 février, aux États‑Unis le 11 février et en Australie le 23 février. Pour participer aux échanges en ligne, utilisez Twitter @Morneau_Shepell #RéseauEmployeur2021 #santémentale.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l’aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l’administration des régimes de retraite et d’assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

