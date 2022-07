DBRS confirme le triple A de la Suisse et la perspective stable

New York (awp) - L'agence de notation DBRS Morningstar a confirmé la note "AAA" et la perspective "stable" pour la Suisse. Malgré les incertitudes liées à la guerre et à la pandémie, l'économie helvétique affiche une croissance notable de la consommation privée et des investissements bruts, a précisé l'agence américaine vendredi soir.

La Suisse démontre ainsi sa capacité de résistance. L'économie s'est rapidement remise du choc de la pandémie et le pays continue d'afficher le taux d'endettement le plus faible parmi les états notés triple A.

ys/rp