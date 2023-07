Morningstar, Inc. est un fournisseur d'informations indépendantes sur les investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une gamme de produits et de services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires et propriétaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés. Elle propose des données et des aperçus de recherche sur une gamme d'offres d'investissement, y compris des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données sur les marchés mondiaux en temps réel. Elle propose également des services de gestion des investissements. Elle opère par le biais de ses filiales dans 32 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, Chypre, le Danemark, les Émirats arabes unis, l'Espagne, la France, Hong Kong, l'Inde, l'Italie, le Japon, Jersey, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse et la Thaïlande.