Kellogg et son unité Kashi ont rejeté les appels visant à relancer deux propositions de recours collectifs les accusant d'avoir trompé les consommateurs sur la teneur en protéines de leurs produits.

Dans une décision de 3-0 rendue lundi, la 9e cour d'appel du circuit américain de San Francisco s'est rangée à l'avis d'un juge d'un tribunal inférieur selon lequel la loi fédérale prévalait sur les réclamations des plaignants en vertu des lois de protection des consommateurs de la Californie et de l'Illinois.

Les plaignants contestaient l'étiquetage prétendument faux et trompeur de Kellogg sur plus de 30 céréales, barres, produits granola, milk-shakes, gaufres et substituts de viande vendus sous les marques Kashi, Bear Naked, MorningStar Farms, RX et Special K.

Ils ont déclaré que les étiquettes étaient trompeuses parce qu'elles "vantaient largement la quantité de protéines", avec des allégations telles que "11 g de protéines" et "15 g de protéines", sans révéler que ces quantités comprenaient des protéines de "mauvaise qualité" que le corps humain ne peut pas absorber.

Le juge Morgan Christen a déclaré que le texte et la structure des réglementations de la Food and Drug Administration montraient qu'il pouvait être trompeur, au regard de la loi fédérale, de promouvoir la quantité de protéines sur les étiquettes, en dehors du tableau des "valeurs nutritionnelles", qui ne tient pas compte de la qualité des protéines.

Mais elle n'a trouvé aucune allégation selon laquelle Kellogg aurait franchi une ligne et a déclaré que la société basée à Battle Creek, dans le Michigan, ne pouvait être tenue à des normes plus strictes en vertu des lois de l'État.

Les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Kellogg et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Les affaires sont Nacarino et al v Kashi Co, 9th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 22-15377 ; et Brown et al v Kellogg Co dans la même cour, No. 22-15658. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Conor Humphries)