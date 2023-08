Les bourses de Chine et d'Arabie saoudite sont en pourparlers pour permettre aux fonds négociés en bourse (ETF) d'être cotés sur les bourses de l'autre pays, ont déclaré trois sources au fait de la question, alors que les pays cherchent à approfondir leurs liens financiers dans un contexte de réchauffement des relations diplomatiques.

Les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts, ont déclaré les sources, et pourraient marquer un premier pas important de Pékin et de Riyad vers l'élargissement de la coopération au-delà des secteurs de l'énergie, de la sécurité et des technologies sensibles.

La bourse de Shenzhen, l'une des deux principales bourses de Chine continentale, est en négociation avec le groupe saoudien Tadawul, opérateur de la bourse saoudienne, pour le programme ETF Connect, tel qu'il est appelé, ont déclaré deux des sources.

Pour la Chine, un accord ETF Connect avec l'Arabie saoudite serait le premier de ce type au-delà de l'Asie de l'Est et affirmerait son engagement à ouvrir ses marchés financiers, d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars, aux investisseurs internationaux.

Certains des plus grands opérateurs chinois d'ETF ont été informés ces derniers mois de la possibilité d'un accord de cotation croisée avec l'Arabie saoudite et certains envisagent l'option, a déclaré l'une des sources.

La China Securities Regulatory Commission, la Shenzhen Stock Exchange et le Tadawul Group n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La cotation croisée des ETF permettra aux investisseurs de Chine et d'Arabie saoudite d'échanger des fonds qui suivent des actions ou des indices obligataires spécifiques cotés sur les bourses de l'autre pays.

Ces dernières années, la Chine a lancé des projets "ETF Connect" avec les bourses offshore de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud et de Singapour.

Les initiés du secteur ont déclaré que les volumes d'échanges pour ces programmes n'ont pas encore décollé, bien que certains produits se soient avérés populaires.

L'ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF, lancé par la société chinoise CSOP Asset Management en 2020 dans le cadre du programme "ETF Connect" avec Singapour, est l'un des plus grands ETF domiciliés dans la ville-État.

OFFRES DE NICHE

À la fin du mois de juin, 886 ETF d'une valeur de 256,8 milliards de dollars étaient cotés sur les bourses de Chine et de Hong Kong, selon les données de Morningstar.

Le marché des ETF en Arabie saoudite est relativement naissant, avec seulement huit produits cotés sur la bourse, bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands marchés boursiers des pays émergents, avec une capitalisation de 2 700 milliards de dollars.

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) est également en pourparlers avec son homologue saoudien pour un programme similaire, ont déclaré l'une des sources et deux personnes familières avec le sujet.

La HKEX a signé un accord avec le Tadawul Group en février de cette année pour explorer la coopération dans un certain nombre de domaines, y compris les cotations croisées, pour le bénéfice mutuel des marchés financiers des deux organisations, a déclaré la bourse de Hong Kong à l'époque.

"Nous informerons le marché en cas d'évolution significative de notre coopération", a-t-elle déclaré cette semaine en réponse à une question de Reuters.

Jackie Choy, directeur de l'évaluation des investissements passifs pour Morningstar Asia, a déclaré que les ETF saoudiens offriraient "une offre très niche et de petite taille" aux investisseurs de Chine et de Hong Kong qui sont exposés aux actions arabes, aux obligations, à l'or et aux actions américaines.

"La connaissance du marché par les investisseurs locaux dans le cadre du programme sera également essentielle avant tout investissement, a-t-il ajouté.

Pékin, frustré par ce qu'il considère comme une militarisation des politiques économiques par Washington, a cherché à étendre ses liens avec des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Ses efforts diplomatiques pour courtiser d'autres pays incluent l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis.

Si la coopération économique entre Pékin et Riyad reste ancrée dans les intérêts énergétiques, les liens dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la sécurité se sont développés. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite, avec des échanges d'une valeur de 87,3 milliards de dollars en 2021.

Le ministère saoudien de l'investissement a signé un accord de 5,6 milliards de dollars avec le fabricant chinois de voitures électriques Human Horizons pour collaborer au développement, à la fabrication et à la vente de véhicules, a déclaré l'agence de presse de l'État saoudien en juin.

En mars, le géant pétrolier Saudi Aramco a augmenté son investissement de plusieurs milliards de dollars en Chine en finalisant et en améliorant un projet de coentreprise dans le nord-est de la Chine et en acquérant une participation accrue dans un groupe pétrochimique privé. (Reportage de Xie Yu et Selena Li à Hong Kong ; Reportage complémentaire de Hadeel Al Sayegh à Dubaï ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Muralikumar Anantharaman)