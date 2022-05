La Grande-Bretagne décidera cette année s'il faut réglementer les évaluateurs ESG

Adam Lyons, chef de l'unité de la finance verte du ministère, a déclaré que l'écoblanchiment, ou les affirmations non fondées sur les références ESG des entreprises, était un problème sérieux sur les marchés financiers.

Cette année, le ministère travaillera avec la Financial Conduct Authority (FCA) et les évaluateurs pour comprendre les problèmes qui touchent le secteur et déterminer s'il doit être intégré dans le périmètre réglementaire, a déclaré M. Lyons.

"Le raisonnement est qu'il s'agit d'une partie de plus en plus importante de la prise de décision en matière d'investissement, mais qu'elle est actuellement totalement non réglementée", a déclaré Lyons lors d'un événement du Westminster Forum Projects.

La FCA a déclaré l'année dernière que les notations ESG nécessitaient une surveillance plus stricte. Les principaux évaluateurs comprennent Moody's, MSCI et Morningstar.

"En termes de ce à quoi cela ressemblerait, je pense que la première chose à dire est que la réglementation ne sera certainement pas axée sur ce que sont les notations que les agences de notation développent", a déclaré Lyons.

"Elle sera beaucoup plus axée sur la garantie de pratiques appropriées, comme les déclarations de conflits d'intérêts, par exemple ... il s'agit bien plus de transparence."

L'organisme mondial de réglementation des valeurs mobilières, l'OICV, a déclaré l'année dernière que les chiens de garde nationaux devraient envisager de réglementer les évaluateurs ESG, qui sont devenus plus importants à mesure que les investisseurs exigent davantage de données liées aux ESG sur les entreprises.

La Grande-Bretagne veut devenir le premier centre financier aligné net-zéro au monde, proposant son expertise en matière de finance verte.

En avril, elle est devenue la première grande économie à rendre obligatoire la divulgation d'informations sur le climat pour plus de 1 300 entreprises, conformément à la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) mondiale.

Un nouveau Conseil international des normes de durabilité (International Sustainability Standards Board) est en train de rédiger ce qu'il souhaite être les premières normes de base au monde en matière de divulgation de la durabilité pour les entreprises, en s'appuyant sur la TCFD.

"Nous voyons très bien les normes obligatoires de la TCFD que nous avons en place être remplacées par les normes de l'ISSB", a déclaré Adams, ajoutant que cela serait soumis à une consultation publique dans le cadre d'un processus d'adoption formel.