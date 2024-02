Morningstar, Inc. est un fournisseur d'informations indépendantes sur les investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société opère à travers trois segments : Data and Analytics, Asset and Index Solutions et Credit Ratings and Solutions. Data and Analytics fournit aux investisseurs des données, des recherches et des informations, ainsi que des analyses d'investissement pour faciliter la prise de décision. Asset and Index Solutions offre aux investisseurs des solutions et des stratégies d'investissement pour construire des portefeuilles sur la base de la propriété intellectuelle de Morningstar. Il s'agit d'une variété d'offres, telles que des portefeuilles gérés, des outils et des plateformes pour les conseillers, des comptes de retraite gérés, des services fiduciaires, des plateformes de retraite et des indices à utiliser comme références de performance et pour la création de produits indexés tels que les fonds négociés en bourse. Credit Ratings and Solutions fournit aux investisseurs des notations de crédit, des recherches, des données et des solutions d'analyse de crédit. Elle opère par l'intermédiaire de ses filiales dans 32 pays.