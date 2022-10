Wall street clôture en baisse alors que le tambour du relèvement des taux de la Fed s'emballe.

Les principaux indices de Wall street ont clôturé en baisse jeudi, alors que les inquiétudes s'accumulent avant la publication des chiffres mensuels sur les emplois non agricoles, qui sont très surveillés, concernant le fait que la position agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt conduira à une récession.

Les marchés ont été brièvement réconfortés par les données montrant que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté de la manière la plus importante en quatre mois la semaine dernière, ce qui a fait naître l'espoir que la Fed pourrait assouplir la mise en œuvre depuis mars de la hausse des taux la plus rapide et la plus élevée depuis des décennies.

Le marché des actions a été lent à reconnaître un message cohérent des responsables de la Fed selon lequel les taux resteront plus élevés plus longtemps jusqu'à ce que le rythme de l'inflation ralentisse clairement.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, a été le dernier à préciser les perspectives de la banque centrale jeudi, en déclarant que les responsables politiques s'attendent à des hausses de taux de 125 points de base avant la fin de l'année, car les lectures de l'inflation ont été décevantes.

"Le marché a lentement compris le message de la Fed", a déclaré Jason Pride, responsable des investissements pour la fortune privée chez Glenmede à Philadelphie.

"Il est probable que la Fed, avec de nouvelles hausses de taux, pousse l'économie dans une récession afin de faire baisser l'inflation", a déclaré Pride. "Nous ne pensons pas que les marchés aient pleinement pris conscience de cela".

Pride a déclaré que la récession moyenne a vu une baisse de 15% des bénéfices.

Malgré la baisse du jour, les trois principaux indices étaient sur le point d'afficher un gain hebdomadaire après la forte reprise de lundi et mardi.

Le marché du travail reste tendu même si la demande commence à se refroidir dans un contexte de hausse des taux. Vendredi, le rapport sur l'emploi non agricole en septembre aidera les investisseurs à évaluer si la Fed modifie ses plans agressifs de hausse des taux.

Les marchés monétaires estiment à près de 86 % la probabilité d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lors de la réunion des décideurs les 1er et 2 novembre.

Pour être clair, tout le monde ne prévoit pas un atterrissage brutal.

Dave Sekera, stratège en chef pour le marché américain chez Morningstar Inc, a déclaré que la croissance resterait faible dans un avenir prévisible et qu'elle ne commencerait probablement pas à s'accélérer avant la seconde moitié de 2023, mais il ne prévoit pas de ralentissement brutal.

"Nous ne prévoyons pas de récession", a déclaré M. Sekera. "Les marchés sont à la recherche de clarté quant au moment où ils pensent que l'activité économique va réaccélérer et effectuer ce rebond soutenu.

"Ils sont également à la recherche de preuves solides que l'inflation commencera vraiment à baisser, pour revenir vers l'objectif de 2 % de la Fed", a-t-il ajouté.

Dix des onze principaux secteurs du S&P 500 ont chuté, avec en tête l'immobilier, alors que presque tous les indices étaient dans le rouge, y compris les semi-conducteurs et les petites capitalisations. La baisse des actions de valeur a été environ le double de la baisse des actions de croissance .

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 38,94 points, soit 1,03 %, pour terminer à 3 744,34 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 73,71 points, soit 0,68 %, pour atteindre 11 074,93. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 349,04 points, soit 1,15 %, pour atteindre 29 924,83 points.

Les prix du pétrole ont augmenté, se maintenant à des sommets de trois semaines après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus ses alliés ont accepté de réduire les objectifs de production de 2 millions de barils par jour (bpj), la plus grande réduction depuis 2020. (Reportage d'Herbert Lash à New York ; reportages supplémentaires d'Ankika Biswas et de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur et de Matthew Lewis).