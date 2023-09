Morphic Holding, Inc. est une société biopharmaceutique. La société est engagée dans la découverte et le développement d'un pipeline de petites molécules thérapeutiques à base d'intégrine pour le traitement de maladies chroniques graves, y compris les maladies auto-immunes, cardiovasculaires et métaboliques, la fibrose et le cancer. La plateforme technologique de l'intégrine morphique de la société (plateforme MInT) aide à développer de nouveaux produits candidats conçus pour atteindre la puissance, la sélectivité élevée et les propriétés pharmaceutiques requises pour l'administration orale. La société fait progresser son portefeuille de produits, y compris son principal produit candidat, le MORF-057, qui est un inhibiteur d'intégrine spécifique ?4?7 affectant l'inflammation, dans le cadre du développement clinique pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII). La société a également mis au point des inhibiteurs sélectifs de l'intégrine spécifique ?v?6 par voie orale pour le traitement des maladies fibrotiques, y compris la fibrose pulmonaire idiopathique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale