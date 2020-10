MORPHOSYS : Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre

Données financières EUR USD CA 2020 324 M 381 M - Résultat net 2020 18,8 M 22,1 M - Tréso. nette 2020 771 M 905 M - PER 2020 108x Rendement 2020 - Capitalisation 3 363 M 3 949 M - VE / CA 2020 8,00x VE / CA 2021 9,90x Nbr Employés 572 Flottant 95,1% Graphique MORPHOSYS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MORPHOSYS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 128,82 € Dernier Cours de Cloture 102,80 € Ecart / Objectif Haut 55,6% Ecart / Objectif Moyen 25,3% Ecart / Objectif Bas -64,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Paul Kress CEO & Member-Supervisory Board Marc Cluzel Chairman-Supervisory Board Roland Wandeler Chief Operating Officer Jens Holstein Chief Financial Officer Malte Peters Chief Research & Development Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MORPHOSYS AG -23.27% 3 949 LONZA GROUP AG 58.55% 45 491 SEAGEN INC. 85.48% 35 821 IQVIA HOLDINGS INC. 7.82% 32 604 CELLTRION, INC. 49.45% 31 477 MODERNA, INC. 300.26% 29 716