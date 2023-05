UBS lance Morphosys avec 'Buy' - objectif 47 euros

ZURICH (dpa-AFX) - La grande banque suisse UBS a débuté l'évaluation de Morphosys à "Buy" avec un objectif de cours de 47 euros. Son analyse de la société de biotechnologie a montré que le cours actuel de l'action n'accorde que peu de valeur au pipeline de substances actives en cours de développement, a écrit l'analyste Xian Deng dans une étude publiée mercredi. Cela suggère que le marché a perdu confiance en Morphosys. Il est d'un autre avis et prévoit un pic de ventes de 1,1 milliard de dollars US pour le seul médicament contre le cancer du sang Pelabresib, ce qui correspond à une valeur en capital par action de 35 euros, soit plus que le cours actuel de l'action./edh/gl

Publication de l'étude originale : 30.05.2023 / 12:55 / GMT Première diffusion de l'étude originale : 30.05.2023 / 12:55 / GMT

