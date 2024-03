FRANCFORT (dpa-AFX) - Deux candidats au rachat, Morphosys et Vitesco, devraient échanger leurs places dans le MDax et le SDax lors de la révision des indices en mars. Aucun autre changement ne devrait avoir lieu. Dans le TecDax, on ne s'attend également qu'à un seul changement, comme l'a déterminé l'expert en indices Luca Thorißen de la banque d'investissement Stifel.

Ce mardi, la Deutsche Borse examinera régulièrement les indices de la famille Dax, composée de l'indice directeur Dax, du MDax pour les entreprises de taille moyenne, du SDax pour les plus petites entreprises ainsi que de l'indice des valeurs technologiques TecDax. Les éventuelles modifications seront communiquées le soir après la clôture du marché boursier américain et entreront en vigueur le lundi 18 mars.

Selon Thorißen, le spécialiste de la propulsion électrique Vitesco devrait passer du MDax au SDax en mars. La raison en est que, suite à la reprise par le grand actionnaire Schaeffler, la part des actions librement négociables a nettement diminué. En janvier, le sous-traitant automobile et industriel Schaeffler détenait, avec la holding familiale Schaeffler, près de 89 % des parts. Selon Thorißen, le candidat à l'ascension est le chercheur en substances actives pharmaceutiques Morphosys, dont l'action a récemment connu une forte hausse.

Cette hausse de l'action Morphosys est toutefois aussi due à des projets de rachat. En effet, comme on le sait depuis le 5 février, le groupe pharmaceutique suisse Novartis veut acheter l'entreprise de biotechnologie de Planegg près de Munich et s'intéresse surtout à l'anticancéreux Pelabresib. On s'attend à ce que celui-ci devienne un best-seller. Novartis propose 68 euros par action, soit 2,7 milliards d'euros au total. Morphosys ne s'attend pas à des problèmes de concurrence, de sorte que l'acquisition pourrait encore être conclue au cours du premier semestre. Mais cela a permis à Morphosys de sortir rapidement du MDax.

En outre, l'entrée de Süss MicroTec dans le TecDax se prépare, tandis que le fabricant de biocarburants Verbio devrait quitter l'indice technologique.

De tels changements sont surtout importants pour les fonds qui répliquent réellement les indices (ETF à réplication physique). Il faut alors procéder à un rééquilibrage en conséquence, ce qui peut avoir une influence sur le cours des actions./ck/jha/