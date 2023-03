Morphosys connaît des hauts et des bas après des suppressions de postes

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'annonce d'une suppression d'emplois chez Morphosys a fait jouer les montagnes russes aux actions de la société de biotechnologie jeudi. Le titre a débuté la séance en baisse, avant de se redresser nettement et de perdre 2,4 % à 16,81 euros. Ils se sont toutefois maintenus au-dessus de la ligne des 50 jours, qui sert d'indicateur de la tendance à moyen terme et peut offrir un soutien. Cette année, les actions cotées dans l'indice SDax des valeurs secondaires ont encore progressé de plus d'un quart, ce qui pourrait également entraîner de nouvelles prises de bénéfices.

Morphosys met fin à ses programmes de recherche préclinique et supprime environ 70 emplois au siège de l'entreprise, ce qui correspond à environ 17% des effectifs de Planegg. La société de biotechnologie a justifié sa décision par le contexte de marché difficile pour le secteur. L'analyste de JPMorgan James Gordon a jugé la suppression de postes légèrement positive, car elle augmente la marge de manœuvre de Morphosys en termes de liquidités. Gordon s'attend à des économies totales de 31 millions d'euros par an. Il a toutefois maintenu son opinion "sous-pondérer" et un objectif de cours de seulement 11 euros. JPMorgan s'attend à ce que les actions sous-performent le secteur au cours des six à douze prochains mois, conformément à la notation "underweight".

