PLANEGG/MUNICH (dpa-AFX) - Morphosys, le laboratoire de recherche sur les principes actifs en passe d'être racheté, est retombé dans le rouge l'an dernier. Des coûts de recherche élevés, des revenus financiers plus faibles et un recul du chiffre d'affaires ont entraîné une perte de près de 190 millions d'euros, a annoncé l'entreprise SDax mercredi soir à Planegg près de Munich. Un an plus tôt, le déficit s'élevait encore à 151 millions.

En 2022, l'entreprise bavaroise avait toutefois profité d'importantes recettes de licence de la part du groupe pharmaceutique suisse Novartis, qui ont fait défaut l'année dernière. Ainsi, le résultat 2023 de 238,3 millions d'euros était inférieur de 14 pour cent à celui de l'année précédente. Morphosys a enregistré cette fois-ci une perte opérationnelle de 252,5 millions d'euros - contre un déficit de près de 221 millions un an auparavant. Le groupe s'en est tout de même mieux sorti que ne le craignaient en moyenne les analystes.

A la bourse, les chiffres ne devraient toutefois plus être qu'une question secondaire, car Morphosys sera probablement bientôt racheté par Novartis. Les premières autorisations en matière de droit de la concurrence ont été obtenues en Allemagne et en Autriche, les entreprises attendent encore le feu vert aux Etats-Unis. "Le processus d'acquisition progresse régulièrement et nous nous attendons à ce que la transaction prévue puisse être conclue au cours du premier semestre", a déclaré le directeur général de Morphosys, Jean-Paul Kress, selon le communiqué. Cela ne changerait rien au calendrier actuel./tav/stw/jha/