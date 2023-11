(nouveau : cours Xetra, raison de la baisse du cours, autres avis d'experts)

FRANCFORT (dpa-AFX) - La joie suscitée par l'annonce de la publication anticipée de résultats d'études importants a été de courte durée jeudi chez Morphosys. Même les chiffres trimestriels définitifs et les perspectives publiés la veille n'ont pas aidé les actions du chercheur de substances actives : elles ont continué à chuter après l'ouverture du marché. La baisse d'environ cinq pour cent à 24,95 euros a signifié la dernière place dans l'indice SDax des valeurs secondaires ainsi que le cours le plus bas depuis près d'un mois.

Avec ses chiffres et ses perspectives, Morphosys avait annoncé tard mercredi soir que les résultats de l'étude sur le Pelabresib, porteur d'espoir important, étaient attendus dès fin novembre, soit un peu plus tôt que prévu jusqu'à présent. Outre l'entreprise, les analystes attendent également beaucoup de cette substance active destinée au traitement de la myeolofibrose, une forme rare de cancer du sang.

Ainsi, James Gordon de la banque américaine JPMorgan s'attend à ce que Morphosys continue à se montrer optimiste à l'égard du pelabresib lors de la prochaine conférence téléphonique sur les chiffres. Il estime lui-même qu'il y a de bonnes chances que les données soient positives - le cours de l'action aurait alors plus que doublé.

Un négociant en bourse s'est montré un peu plus prudent. Lui aussi reconnaît que les données de l'étude ont une influence massive sur le cours de l'action, mais il estime à 60 % seulement la probabilité de données positives.

Le rapport trimestriel de l'entreprise n'a que peu d'intérêt au vu des chiffres d'affaires américains publiés au préalable pour le Monjuvi, le médicament le plus important, qui ont en outre été conformes aux attentes, écrit Xian Deng, analyste chez UBS. De plus, Morphosys a confirmé le récent relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires américain pour Monjuvi.

Un regard sur l'évolution du cours en 2023 explique la retenue actuelle des investisseurs. Mi-septembre, l'action avait atteint son plus haut niveau annuel à 32,49 euros, soit plus de deux fois et demie son plus bas niveau de fin 2022. Après la baisse qui s'en est suivie, elle a presque retrouvé son plus haut niveau annuel il y a un peu plus d'une semaine. Depuis, la tendance est à la baisse. Mais même la plus-value annuelle restante de près de 90 pour cent suffit encore facilement pour la première place du SDax - et une chute correspondante si les données de Pelabresib devaient décevoir./gl/tih/jha/