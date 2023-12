PLANEGG/SAN DIEGO (dpa-AFX) - La société de biotechnologie Morphosys a présenté les résultats détaillés de son étude sur son produit phare, le pelabresib, dans le traitement de la myélofibrose. L'étude de phase 3 sur le traitement de ce type de cancer du sang avec le pelabresib en combinaison avec le ruxolitinib a montré des améliorations pour les quatre caractéristiques de la maladie, a annoncé Morphosys dans la nuit de dimanche à lundi à Planegg près de Munich. Les résultats ont été présentés lors d'un congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego, en Californie.

La myélofibrose est un cancer du sang rare qui trouve son origine dans la moelle osseuse. Outre l'anémie, la maladie entraîne une augmentation de la taille de la rate. Les effets secondaires du cancer sont notamment la fièvre, une grande fatigue et une perte de poids. Morphosys vient d'annoncer que le traitement combiné par pelabresib et ruxolitinib a permis de réduire la taille de la rate des patients et d'améliorer l'anémie et la fibrose de la moelle osseuse. De plus, les symptômes ont diminué.

L'expert du secteur Xian Deng de la grande banque suisse UBS a estimé que les résultats étaient globalement positifs. Cela vaut surtout pour les données de l'étude sur l'anémie. Morphosys avait déjà annoncé en novembre les premiers résultats de l'étude sur la réduction de la taille de la rate. La taille de la rate est considérée comme décisive pour la survie des patients.

Suite à des commentaires critiques d'analystes, le cours de l'action Morphosys avait toutefois chuté de plus d'un cinquième. Les experts n'ont pas apprécié que le médicament n'améliore qu'insuffisamment les symptômes de la myélofibrose. Des doutes sont apparus quant à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et au succès du médicament. Les pertes de cours ont toutefois été rattrapées entre-temps./stw/mis/stk