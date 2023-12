PLANEGG (dpa-AFX) - Le laboratoire de recherche sur les substances actives Morphosys se procure de l'argent frais via une augmentation de capital en raison de ses besoins financiers pour l'année à venir. L'entreprise bavaroise veut ainsi émettre jusqu'à 3,4 millions de nouvelles actions, comme elle l'a annoncé tard mercredi soir à Planegg près de Munich. En 2024, il existe un besoin de liquidités d'environ 250 millions d'euros, y compris les mesures supplémentaires de réduction des coûts prévues, a-t-on expliqué. Les titres de l'entreprise négociés aux Etats-Unis ont chuté de près de onze pour cent après l'annonce.

Morphosys veut utiliser les bénéfices nets entre autres pour le développement clinique en cours de produits candidats importants en vue de l'autorisation réglementaire. Il s'agit notamment d'accélérer les préparatifs de mise sur le marché de Pelabresib, un produit prometteur pour le traitement de première intention de la myélofibrose.

Le prix du placement sera fixé dans le cadre d'une procédure de placement accélérée. Au cours de clôture Xetra de près de 35 euros, 3,4 millions d'actions rapporteraient jusqu'à près de 120 millions d'euros bruts. Or, lors des augmentations de capital, les entreprises doivent généralement accepter des décotes importantes - ce que laissait présager la baisse des titres négociés aux Etats-Unis.

L'action de Morphosys a de toute façon connu un parcours en montagnes russes au cours des dernières semaines. Partant de 32 euros il y a un peu plus d'un mois, le titre a chuté en quelques jours jusqu'à moins de 15 euros, car les données d'études sur le pelabresib ont d'abord déçu. Mais avec des données plus détaillées et donc des perspectives plus claires d'autorisation pour des groupes de patients plus importants, le rallye record du cours a repris cette année. Cette année, l'action a gagné près de 165 pour cent jusqu'à présent./men