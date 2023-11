PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Le chercheur de substances actives Morphosys a subi une forte baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. La raison en est la forte baisse des recettes de licences, a fait savoir l'entreprise cotée au SDax mercredi tard dans la soirée à Planegg près de Munich. Cela a entraîné une perte encore plus importante que l'année précédente dans les activités quotidiennes. Entre-temps, la publication des résultats de l'étude sur le Pelabresib, porteur d'espoir important, approche. Les données relatives à ce médicament anticancéreux sont désormais attendues pour fin novembre et arrivent donc encore un peu plus tôt que prévu. L'action a progressé de 5 pour cent dans le négoce post-boursier américain, mais avait auparavant clôturé en baisse de 7 pour cent.

Au cours des trois mois de juillet à septembre, les recettes ont diminué d'environ un tiers par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 63,8 millions d'euros, a annoncé Morphosys. L'année précédente, l'entreprise avait toutefois encore profité d'un effet spécial dû à un contrat de licence avec le groupe américain Human Immunology Biosciences.

Le résultat d'exploitation a atteint moins 51 millions d'euros au cours du trimestre écoulé, alors qu'un an auparavant, l'entreprise affichait encore moins 29,3 millions d'euros. Morphosys est dans le rouge depuis un certain temps déjà en raison de coûts de recherche élevés. En fin de compte, le déficit a légèrement baissé à 119,6 millions d'euros, principalement en raison de la diminution des dépenses dans le résultat financier. Le marché s'attendait à des résultats encore plus mauvais en termes de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, mais les analystes avaient prévu une perte bien plus faible pour le groupe.

Le conseil d'administration autour du président du groupe Jean-Paul Kress a par ailleurs confirmé les prévisions. Ce n'est que récemment que la direction a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour son produit phare, en raison des bonnes affaires réalisées avec le Monjuvi, un médicament contre le cancer du sang. Les ventes nettes de produits devraient ainsi se situer cette année entre 85 et 95 millions de dollars.

Au cours de la période de référence, la société bavaroise a réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 millions de dollars avec ce médicament - comme on le sait déjà depuis fin octobre. Morphosys présente le chiffre d'affaires du produit Monjuvi en dollars américains, car elle ne possède que les droits de distribution pour le marché local. Le groupe partage ces droits avec le groupe américain Incyte.

Plus que les chiffres, ce qui devrait intéresser les investisseurs sur le marché, c'est l'évaluation à venir des données des études sur le pelabresib. Morphosys avait tout misé sur ce principe actif avec l'acquisition coûteuse du spécialiste américain du cancer Constellation Pharmaceuticals en 2021 pour environ 1,7 milliard de dollars. L'équipe dirigée par Jean-Paul Kress espère pouvoir établir le pelabresib comme traitement de première ligne des patients atteints de myeolofibrose, malgré la concurrence croissante. Il s'agit d'un cancer du sang rare dont l'origine se situe dans la moelle osseuse.

Au cours des deux dernières années, Morphosys a tout subordonné à l'espoir d'une percée avec le pelabresib. En raison des coûts élevés, plusieurs autres projets de recherche ont été interrompus et des postes ont été supprimés. Avec le vent en poupe d'une autorisation, l'entreprise devrait à nouveau faire des bénéfices à l'avenir.

L'étude actuellement en cours de publication porte sur le médicament en tant que traitement de première ligne. Selon des informations antérieures de Morphosys, les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que le médicament peut rééquilibrer la formation défectueuse de différents types de globules blancs dans la maladie.

Le principal succès du traitement se mesure à une nette réduction du volume de la rate, dans le cas de l'étude de Morphosys, plus de 35 pour cent sont requis. En outre, la réduction des symptômes constitue le "critère d'évaluation secondaire" des essais cliniques. Il s'agit par exemple d'une grande fatigue, de la fièvre et de la perte de poids.

La FDA, l'autorité américaine de contrôle des médicaments, avait déjà accordé au médicament le statut de "Fast Track", ce qui lui permet d'espérer une procédure d'autorisation accélérée. Ce statut est attribué par les autorités aux maladies graves ou potentiellement mortelles pour lesquelles il existe un besoin urgent de nouveaux traitements./tav/mne/he