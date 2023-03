Morphosys va réduire ses programmes de recherche sur les premiers médicaments pour préserver ses liquidités

Dans un communiqué publié jeudi, Morphosys a ajouté qu'elle réduirait ses effectifs au siège de la société à Planegg, en Allemagne, d'environ 17 % en raison de cette réduction.

En janvier, Morphosys a abaissé son objectif de vente pour 2023 pour son médicament le plus important, Monjuvi, contre un certain type de lymphome, suscitant l'inquiétude des analystes quant à sa capacité à financer ses activités de recherche et de développement.

Ses actions ont plongé en novembre après que le candidat médicament de Roche contre la maladie d'Alzheimer, dont Morphosys détenait certains droits, n'a pas réussi à ralentir la progression de la démence lors d'essais clés.

"Compte tenu du marché difficile dans lequel nous évoluons, nous devons continuer à concentrer nos investissements sur nos programmes cliniques les plus avancés qui auront l'impact le plus important et le plus immédiat sur la vie des patients", a déclaré le président-directeur général Jean-Paul Kress.

Morphosys a ajouté qu'elle explorerait d'autres options pour ses programmes de recherche préclinique.