Morphosys veut présenter plus tôt les données sur son médicament prometteur

PLANEGG (dpa-AFX) - Morphosys avance plus vite que prévu dans la recherche sur son médicament espoir Pelabresib. La société de biotechnologie estime que les principaux résultats de l'étude pivot de phase 3 de son médicament contre la myélofibrose, un cancer rare de la moelle osseuse, devraient être disponibles à la fin de l'année. Les données étaient initialement annoncées pour le début de l'année 2024, mais Morphosys a déclaré avoir anticipé l'inclusion de plus de 400 patients dans l'essai en raison d'un grand intérêt. En bourse, les investisseurs ont réagi mercredi à ces nouvelles avec satisfaction.

L'action faisait partie des favoris de l'indice SDax des valeurs secondaires en matinée et a récemment grimpé de plus de cinq pour cent. Après une année passée dominée par de fortes pertes de cours, le bilan pour 2023 est jusqu'à présent positif : depuis le début de l'année, le cours a rattrapé plus de 16 pour cent, même si début février, il avait atteint près de 50 pour cent.

Morphosys s'est emparé du pelabresib lors de l'acquisition coûteuse de la société américaine Constellation Pharmaceuticals en 2021. Dans l'étude actuelle (Manifest-2), le médicament est testé en combinaison avec la substance active ruxolitinib comme traitement de première ligne de la myélofibrose. Tim Demuth, responsable de la recherche, a parlé d'une "étape importante" dans le communiqué de mardi soir. Jusqu'à présent, il n'existait que peu de possibilités de traitement pour cette maladie rare.

Pour la société bavaroise, un succès est immensément important, car en raison des coûts élevés de la recherche, Morphosys enregistre actuellement des pertes. Le conseil d'administration se montre jusqu'à présent confiant, malgré les recherches menées par d'autres entreprises pharmaceutiques sur d'éventuels produits concurrents. Morphosys estime que le pelabresib pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars.

L'analyste James Gordon de la banque d'investissement américaine JPMorgan voit même le chiffre d'affaires maximum à 1,7 milliard de dollars par an. Il estime la probabilité de ce chiffre à 50 % à ce stade. Cela devrait également être lié au fait que Gordon considère toujours l'étude comme une affaire à haut risque. En effet, la thérapie combinée doit s'avérer supérieure à la thérapie standard courante, écrit-il.

Selon l'expert, le fait que les résultats devraient désormais arriver plus tôt est légèrement positif pour l'action - même si l'attention du marché devrait pour l'instant continuer à se porter sur les tendances du Monjuvi, le médicament de Morphosys contre le cancer du sang, et sur la dynamique de croissance de ses produits concurrents. Gordon a toujours une opinion négative sur l'action Morphosys, à "sous-pondérer".

Morphosys commercialise le Monjuvi depuis plus de deux ans. Mais la demande ne s'est pas développée comme espéré jusqu'à présent en raison d'une concurrence accrue. En octobre dernier, le conseil d'administration a dû revoir à la baisse ses prévisions 2022 pour le produit, après avoir déjà dû faire marche arrière l'été dernier.

Cette année, le groupe ne s'attend qu'à une légère augmentation des ventes de Monjuvi dans le meilleur des cas. Le nombre de prescriptions pour le médicament jusqu'à présent dans l'année est conforme aux attentes, a répondu l'entreprise à une question à ce sujet./tav/lew/mis