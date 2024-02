MorphoSys AG est une société biopharmaceutique mondiale en phase de commercialisation, basée en Allemagne. La société découvre, développe et fournit des médicaments contre le cancer aux patients. Elle commercialise son médicament breveté Monjuvi (tafasitamab-cxix) aux États-Unis, un traitement d'immunothérapie anticancéreuse, utilisé pour traiter les patients en association avec le lénalidomide en deuxième et dernière ligne de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) qui ne sont pas éligibles pour une autogreffe de cellules souches. Le tafasitamab est également évalué dans le cadre d'un essai clinique mondial en tant que traitement de première ligne du DLBCL. Deux autres produits candidats sont en phase de développement clinique tardive et intermédiaire dans des indications oncologiques : pelabresib, un inhibiteur BET à petite molécule, est étudié comme traitement de la myélofibrose, un type de cancer de la moelle osseuse pour lequel les options de traitement sont limitées ; et CPI-0209, un inhibiteur EZH2 de deuxième génération, est étudié pour le traitement des tumeurs hématologiques et solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale