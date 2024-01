Stelrad Group PLC - fabricant et distributeur de radiateurs à panneaux d'acier basé à Newcastle upon Tyne, en Angleterre - annonce que le bénéfice d'exploitation ajusté de 2023 sera d'environ 29 millions de livres sterling, en ligne avec le consensus du marché de 28,5 millions de livres sterling, mais en baisse de 15 % par rapport aux 34,0 millions de livres sterling de 2022. Le chiffre d'affaires est d'environ 308 millions de livres sterling, en baisse de 2,6 % par rapport aux 316,3 millions de livres sterling de l'année précédente. Si l'on exclut le bénéfice de l'acquisition de Radiators Spa par Stelrad sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires à périmètre constant est en baisse de 13 %. Stelrad indique que l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont réduit les activités de construction et de rénovation au cours du second semestre de l'année dernière.

Pour ce qui est de l'avenir, Stelrad affirme que les économies réalisées au cours du second semestre 2023 profiteront aux années 2024 et suivantes. "La forte demande de remplacement à travers l'Europe et les vents contraires réglementaires à plus long terme pour les systèmes de chauffage efficaces en énergie décarbonée continuent de soutenir la confiance du groupe dans l'avenir", indique-t-il. Les résultats annuels complets seront publiés le 8 mars.

Stelrad a également recruté Katherine Innes Ker en tant que directrice indépendante principale, qui rejoindra le conseil d'administration le 1er février. Ker est actuellement présidente de Mortgage Advice Bureau Holdings PLC, directrice indépendante principale du fabricant de produits de construction Forterra PLC et directrice non exécutive de Ground Rents Income Fund PLC.

Cours actuel de l'action : 128,00 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 7,6

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.