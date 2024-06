Mosaic Brands a annoncé la démission du secrétaire général, Luke (Luka) Softa, et la nomination de David Clarke au poste de secrétaire général. David Clarke a occupé plusieurs postes de direction dans des sociétés cotées et privées des secteurs de la vente au détail, de la distribution, de la santé et de la technologie. Il a notamment été directeur général de Hills Ltd., directeur financier et directeur général de Corum Group Ltd., directeur financier de Nick Scali Ltd. et directeur financier de Diva.

David a également été secrétaire général de Corum Group, Nick Scali et Diva. Expert-comptable et diplômé de l'AICD, David est titulaire d'une licence en comptabilité et finance et d'un diplôme d'études supérieures en marketing et stratégie de l'université d'Otago. Le groupe a également annoncé le départ à la retraite de Jackie Frank, qui a siégé au conseil d'administration de Mosaic pendant les cinq dernières années.