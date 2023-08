Mosaic Minerals Corporation a annoncé qu'elle a acquis de la société privée Arlene Explorations Ltd. onze nouvelles cellules minières additionnelles dans le voisinage immédiat de la propriété Abrat SM située à environ 50 kilomètres à l'est de la municipalité de Kangiqsualujjuaq au Nunavik, Québec. Maintenant composé de 164 cellules d'une superficie d'environ 7 300 hectares, le projet Abrat SM, détenu à 100 % par la Société, est situé dans un environnement propice à la découverte de pegmatites à spodumène. De plus, près de 25 affleurements visités par le ministère des Ressources naturelles du Québec (MERN) démontrent la présence potentielle d'un corridor pegmatière NW-SE de près de 22 kilomètres.

Six échantillons provenant d'affleurements situés dans ce corridor ont été analysés par le MERN et les résultats ont montré des valeurs significatives en lithium allant de 81,9 à 359 ppm, en césium (de 10 à 49 ppm) et en rubidium (de 95 à 443 ppm) sur une distance de plus de sept (7) km. Plusieurs échantillons de sédiments lacustres ont donné des résultats allant jusqu'à 39 ppm en lithium dans l'environnement de ce même couloir pegmatière. La présence de lanthane ainsi que de thorium, d'yttrium, de cérium, de molybdène et de zinc est également notée sur ce projet.

Seuls six échantillons de roches prélevés à différents endroits par le MERN le long d'un corridor pegmatiforme d'environ 20 km de long ont été analysés, et tous ont révélé des valeurs significatives de Li, Cs et Rb. La majeure partie de ce corridor n'a jamais été analysée par le MERN. On peut donc s'attendre à trouver des zones plus riches en lithium dans l'ensemble de ce corridor.

Il faut aussi noter que plusieurs anomalies géochimiques en Li ont été détectées dans les sédiments du lac" a souligné Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic. La direction de la Société estime qu'elle sera en mesure de compléter un premier programme d'exploration sur ce projet d'ici la mi-septembre. L'équipe d'exploration actuellement sur le projet Lichen sera mise à contribution pour se rendre sur Abrat SM le plus rapidement possible.