Mosaic Minerals ajoute des claims sur Gaboury 22/03/2022 | 12:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou la “la Société”) ajoute 19 claims d’une superficie de 791 hectares en bordure ouest de sa propriété Gaboury, située au Témiscamingue québécois. Ce projet est maintenant composé de 114 claims pour une superficie totale de 6064 hectares. Treize de ces nouveaux claims ont été acquis par jalonnement sur carte tandis que les six autres l’ont été auprès d’un prospecteur indépendant, en contrepartie d’un paiement au comptant de 10,000$.

Aucune royauté n’est assujettie à ces nouveaux claims. La propriété Gaboury recèle plusieurs indices de nickel, de cuivre et d’or. La direction de la Société concentre toutefois ses activités à la recherche de nickel le long d’une anomalie magnétique traversant celle-ci sur près de 9 km, dans sa partie sud. La présence d’un intrusif ultramafique minéralisé explique cette anomalie magnétique. Pike Nickel L’indice Pike Nickel, découvert par forages en 2010, a fait l’objet de nouveaux forages en 2021 afin de tester son potentiel d’extension latérale et en profondeur. Ce programme a permis de retracer les extensions Pike Nickel Ouest et Pike Nickel Est situées de part et d’autre à 1.8 km et 1.4 km de l’indice original ainsi qu’à recouper celui-ci jusqu’à une profondeur verticale de près de 400 mètres. Ces indices demeurent ouverts autant latéralement qu’en profondeur. La partie sud de la propriété contient maintenant trois indices significatifs de nickel sur près de 3.4 km le long d’une anomalie magnétique d’environ 9 km. Selon ses disponibilités financières, la direction de la société espère tester par forage l’ensemble de l’anomalie magnétique au cours de 2022. Une première phase de forage concentrée dans la partie ouest de l’anomalie magnétique est prévue dès la fin de la période de dégel printanier. « La situation géopolitique actuelle avec la Russie, qui est l’un des principaux producteurs de nickel raffiné, démontre l’importance de projets tel que Gaboury situé au Québec. Bien que nous souhaitions une résolution rapide de ce terrible conflit, une pression à la hausse sur le prix du nickel pourrait se prolonger au-delà de celui-ci et potentiellement affecter la valeur des projets situés dans les juridictions minières stables et prévisibles comme le Québec. » d’affirmer Jonathan Hamel, président et chef de la direction de la Société. Une teneur allant jusqu’à 0,32% Ni sur 121,5m le long de la carotte incluant 0,40% Ni sur 15m avait été recoupée dans le sondage GA-21-07 et que le sondage GA-21-01 avait retracé la zone de nickel jusqu’à 564 mètres le long de la carotte révélant 122m à une teneur de 0,21% NI incluant 70,9m à une teneur de 0,25% Ni (voir communiqué du 5 janvier 2022). Par ailleurs, la firme Novatem a récemment complété un relevé magnétique héliporté sur les nouveaux claims. Cela permettra à la société de préciser le programme complet de forage pour l’année en cours. Une demande supplémentaire de permis de forage a été déposée auprès du MERN. Projet Gaboury Le projet Gaboury, composé de 114 claims miniers totalisant 6,064 hectares, est situé à environ 150 km au sud-ouest du camp minier de Rouyn-Noranda. Il est facilement accessible à l’année par des routes pavées et gravelées. L'ancien producteur Mine Loraine qui a produit 600,000 tonnes de minerai titrant 0,47 % Ni et 1,08 % Cu se situe à une dizaine de km à l’est de la propriété (Source : SIGEOM GM 43679). Le gisement Loraine était constitué de minéralisation magmatique à dominante Ni-Cu associée à des intrusions mafiques et ultramafiques. Mosaic a l’option d’acquérir d’ici juin 2024 un intérêt de 60% dans ce projet en contrepartie de 3M d’actions et de $1M en travaux d’explorations. Par la suite, Mosaic pourra acquérir une autre portion de 20% d’intérêt pour un total de 80% en contrepartie de $2,5M en travaux avant le 30 juin 2028 et de la livraison d’une première estimation de ressources. Si Mosaic décide de ne pas exercer la deuxième partie de son option, les partenaires formeront alors une co-entreprise et Fokus deviendra le gérant des travaux. Indices de nickel En 2010-2011, Fieldex Exploration maintenant Fokus Mining Corporation a foré la propriété Gaboury, afin de tester une anomalie électromagnétique Maxmin , qui a recoupé des teneurs significatives en nickel. La minéralisation de sulfures semi-massifs recoupée se situe dans une matrice de calcite au sein de fractures dans un gabbro silicifié. Les meilleurs résultats sont les suivants : Sondage* De (m) À (m) Longueur (m) Ni (%) GA-10-01 36,80 124,50 87,70 0,20 incluant 36,80 46,45 9,65 0,28 incluant 72,82 83,50 10,68 0,28 GA-10-02 117,00 132,00 15,00 0,20 incluant 151,29 168,00 16,71 0,20 GA-11-06 190,50 274,50 84,00 0,20 GA-11-08 313,50 394,90 81,40 0,20 incluant 364,50 379,50 15,00 0,26 *Source: SIGEOM GM 66699 Indice de cuivre Également présent sur la propriété Gaboury se trouve l'indice de cuivre Pyke qui est situé au nord-est de l'indice de nickel. Les résultats de Cu rapportés vont de 0,99 % à 12,30 % Cu dans les veines de chalcopyrite de surface au contact avec la roche volcanique andésitique cisaillée. La minéralisation semi-massive y est constituée de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotine dans une gangue de calcite. Le forage limité de certains conducteurs électromagnétiques n'a pas donné de résultats de cuivre significatifs. La direction de Mosaic réévaluera ce secteur sous peu pour développer une meilleure compréhension de cet indice de cuivre en surface. Indices aurifères À l'intérieur de la propriété Gaboury, les occurrences aurifères Laverlochère et Brisebois ont révélé des teneurs historiques en or allant jusqu'à 445 g/t Au dans des veines de quartz allant de 0,3 à 5 m d'épaisseur, tandis qu'une autre zone de cisaillement minéralisée d'une épaisseur allant de 2 à 25 m a donné des teneurs en or allant jusqu'à 8,8 g/t Au. Des teneurs en or de 27,97 g/t Au et 9,51 g/t Au sur 0,20 m ont été recoupées dans le forage G-18 sur l'indice Brisebois, tandis que des échantillons sélectionnés ont révélé des teneurs de 0,71 g/t Au et 1,23 g/t Au. Des résultats de cuivre ont également été rapportés dans des travaux historiques à proximité de ces indices. Un nouvel indice d’or a également été retracé dans le forage GA-21-06 en révélant une teneur de 2.54 g/t Au sur 1.65 m incluant 4.62 g/t Au sur 0.8 m. Cet indice se situe au sud de la zone nickélifère. Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue et personne qualifiée selon la norme 43-101. À propos de Mosaic Minerals Corporation Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de futurs gisements stratégiques de cuivre, de nickel et de zinc en priorité sur le territoire de la province de Québec qui ont une longue et fructueuse histoire de production de métaux de base principalement dans les camps miniers de Rouyn-Noranda, Matagami, Val-d'Or et Chibougamau. Source : Jonathan Hamel

Président et Directeur Général

jhamel@mosaicminerals.ca

514-317-7956 Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer » , « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué. Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3300cbc0-ae00-4a61-bce3-90b07d85ea63

Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MOSAIC MINERALS CORP. 12:03 Mosaic Minerals ajoute des claims sur Gaboury GL 05/01 Mosaic Minerals recoupe 0,32 % de nickel sur 121,50 mètres sur Gaboury CI