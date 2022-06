Mosaic complète la première partie de son programme de forage sur Gaboury

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (« Mosaic » ou « La Société ») annonce avoir complété la première partie de son programme de forage 2022. Les objectifs de cette campagne de 1000 mètres étaient de tester par les sondages GA-22-10 et GA-22-11 l’extension ouest de l’indice Pike Ouest ainsi que de vérifier par le sondage GA-22-09 une zone située entre les sondages GA-21-07 et GA-21-08 qui ont mené à la découverte de cet indice en 2021.



Ainsi, l'échantillonneur portable XRF (fluorescence des rayons X) a pu tracer une zone de nickel anomale sur environ 100 mètres dans le sondage GA-22-09. Cette anomalie est toutefois recoupée par plusieurs bandes métriques de lamprophyres Des anomalies en magnésium et chrome ont également été identifiées le long de cette anomalie. La Société remarque aussi que ce forage est très fracturé ce qui laisse présumer la présence d’une importante faille dans ce secteur.

Le sondage GA-22-10 localisée à environ 250 mètres l’ouest du sondage GA-21-08 a débuté dans une zone nickélifère identifiée par l’échantillonneur XRF dès le début du sondage pour se poursuivre sur une longueur d’environ 130 mètres tandis qu’une autre zone d’environ 15 mètres identifiée en fin de sondage s’est terminée à 300 mètres, correspondant à la fin de ce sondage. La société ne connaît donc l’épaisseur réelle de la première et de la seconde zone. Le magnésium et le chrome sont présents dans ces mèmes zones.

Située à environ 600 mètres à l’ouest du GA-22-10, le sondage GA-22-11 a également retracé une zone nickélifère sur environ 40 mètres d’épaisseur. Ce sondage testait une anomalie magnétique parallèle à l’anomalie principale. D’autres forages seront nécessaires dans ce secteur.

Les indices nickélifères sont associés à un corridor ultramafique reconnu maintenant par forages sur plus de 4 km dont plus de 1,2 km pour la partie ouest. La société publiera les résultats complets dès qu'ils seront disponibles. Bien que les résultats XRF soient actuellement considérés comme moins définitifs que les techniques analytiques standard, ils sont néanmoins indicatifs du grade et sont généralement considérés comme qualitatifs plutôt que quantitatifs.

« C’est très encourageant de constater, selon les données obtenues du portable XRF, que la zone nickélifère demeure très présente dans son extension ouest. Nous sommes impatients de voir les résultats complets » de mentionner Jonathan Hamel, PDG de la Société.

Projet 113 Nord

La société a également complété la préparation des accès pour un programme de forage d’environ 1,200 mètres prévu au cours de l’été 2022. La propriété 113 Nord se situe dans un environnement géologique et géophysique favorable à la présence de nickel, cuivre, platine et palladium. On notera que la société Quebec Nickel a récemment divulgué des résultats significatifs en Ni, Cu, Pt et Pd sur leur indice Fortin-Ducros (voir communiqué du 16 mai et 6 juin 2022) situé dans ce même environnement et localisé à moins de 400 mètres de la frontière sud de la propriété 113 Nord.

Projet Lichen

La direction de la Société prévoit toujours un programme d’exploration sur son projet Lichen pour 2022. Le programme a pour but de relever des indices nickélifères, de cobalt, de cuivre et de zinc dans les différentes formations géologiques composant la propriété ainsi que de retracer des indices de lithium dans les différentes pegmatites présentes sur ce projet. Les données historiques sont quasi inexistantes sur ce projet puisqu’il n’y a pratiquement jamais eu de travaux d’explorations dans ce secteur. Maintenant que la propriété est accessible par l’entremise de nombreux chemins forestiers, cela aidera beaucoup à la réalisation d’un programme d’exploration composé d’un relevé géologique et de prospection. Un relevé aéroporté a été complété sur ce projet au cours de 2021 et les résultats obtenus sont très encourageants.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb95b26-2d7d-4b52-8b4c-2ae7ed494f4c

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux stratégiques sur le territoire de la province de Québec.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Directeur Général

jhamel@mosaicminerals.ca

514 317-7956

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer » , « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.