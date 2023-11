MosChip Technologies Limited a annoncé que lors de sa réunion du 4 novembre 2023, le conseil d'administration a approuvé la nomination de M. Gunupati Venkata Pranav Reddy en tant qu'administrateur supplémentaire dans la catégorie des administrateurs non exécutifs de la société, avec effet au 4 novembre 2023. Le conseil a approuvé la nomination de M. Vinayendra Parvathaneni en tant qu'administrateur supplémentaire dans la catégorie des administrateurs non exécutifs de la société, avec effet au 4 novembre 2023. M. G. Pranav Reddy est un entrepreneur et un investisseur dans les domaines de l'infrastructure, de l'hôtellerie, de l'immobilier et du capital-investissement.

Il est également le principal promoteur de RAPS, une entreprise du secteur de l'aérospatiale et de la défense qui fabrique des composites pour le DRDO et l'ISRO. Pranav est diplômé de la Kelley School of Business de l'université d'Indiana, à Bloomington (États-Unis), où il a obtenu une licence en finance et en gestion d'entreprise. M. Vinayendra Parvathaneni a obtenu une maîtrise en gestion mondiale à la Thunderbird School of Global Management (États-Unis) et une licence en gestion à l'université de Manchester (Royaume-Uni).

Il a plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la marine, du transport maritime et de la logistique. Il a travaillé aux États-Unis en tant que directeur commercial du groupe Resolve Marine. Il s'est ensuite installé en Inde pour travailler avec Seaways Shipping & Logistics Limited, où il occupe actuellement le poste de directeur des filiales. En 2023, il a également été élu plus jeune vice-président du Groupe international de la force.