MosChip Technologies Limited annonce la nomination de Naveed Ahmed Sherwani en tant qu'administrateur non indépendant et non exécutif supplémentaire

MosChip Technologies Limited a annoncé la nomination du Dr Naveed Ahmed Sherwani en tant qu'administrateur supplémentaire non indépendant et non exécutif de la société. La nomination a été approuvée par le conseil d'administration le 17 juin 2023. Le profil de M. Naveed est le suivant : M. Sherwani a des décennies d'expérience dans l'entrepreneuriat, l'ingénierie technique et la gestion générale. Il est actuellement président du conseil d'administration, président et directeur général de RapidSilicon.

Il est également membre de plusieurs conseils d'administration et conseiller auprès de plusieurs entreprises. Avant d'occuper ce poste, il a été président du conseil d'administration, président et PDG de SiFive. Il est également président de plusieurs sociétés, dont StarFive et LeapFive.

En outre, il a été président des alliances stratégiques de RISC-V au sein de RISC-V international. M. Sherwani a créé sa première entreprise à l'âge de 18 ans. Il a fondé et cofondé de nombreuses entreprises.

Avant de rejoindre SiFive, il a fondé PeerNova. Le Dr Sherwani a été président du conseil d'administration, président et directeur général de PeerNova. Avant PeerNova, le Dr Sherwani a cofondé Open-Silicon.

Avant OpenSilicon, en tant que fondateur et directeur général d'Intel Microelectronics Services, il a été le pionnier de la méthodologie ouverte pour les ASIC. Il a également fondé Brite Semi. Il a siégé au conseil d'administration de diverses sociétés, dont Touchstone Semiconductor et Integration associates (vendue à Silicon Labs).

M. Sherwani a travaillé chez Intel pendant près de dix ans, où il a co-architecturé la méthodologie de conception des microprocesseurs Intel et l'environnement de conception utilisé dans plusieurs microprocesseurs. Il a reçu le prestigieux Intel achievement Award en 1997. M. Sherwani est un auteur réputé qui a écrit plusieurs livres et plus de 100 articles sur divers aspects de l'automatisation de la conception physique VLSI et des ASIC. M. Sherwani a été professeur à la Western Michigan University, où ses recherches se sont concentrées sur les ASIC, l'EDA, la combinatoire, les algorithmes de graphes et l'informatique parallèle.

Il a obtenu son doctorat à l'université de Nebraska-Lincoln.