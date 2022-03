ITI Capital propose d'acheter et de vendre des blue chips russes alors que la Bourse de Moscou reste fermée

La Bourse de Moscou a interrompu les transactions boursières le 28 février, quelques jours après que la Russie ait entamé ce qu'elle appelle une "opération spéciale" en Ukraine. Cette semaine, la banque centrale a ordonné que la bourse reste fermée jusqu'au 18 mars au moins.

ITI Capital a déclaré qu'elle achètera ou vendra des actions du plus grand créancier de Russie, Sberbank, du géant du gaz Gazprom, du producteur de métaux Norilsk et du deuxième plus grand producteur de pétrole Lukoil.

ITI Capital prendra les ordres dans le cadre de son programme "Blue chips - there is a way out !" jusqu'à la reprise des échanges à la Bourse de Moscou ou jusqu'à nouvel ordre de la société.

"Nous pensons qu'il est vraiment important de donner aux clients la possibilité d'acheter ou de vendre des actions des plus grandes entreprises russes dans les conditions où la bourse est fermée", a déclaré ITI Capital.

"Il est clair que l'opération comporte des risques élevés car, dans la situation actuelle, il est vraiment difficile de prévoir à la fois le prix des actions et la date d'ouverture de la Bourse de Moscou."