La Bourse de Moscou va interdire l'utilisation de dollars comme garantie à partir du 29 août.

Une déclaration publiée sur le site Web de l'échange a indiqué que la nouvelle politique entrerait en vigueur le 29 août. Il ne donne aucun détail.

Au début du mois, la bourse - la plus grande bourse du pays - a déclaré qu'elle limiterait l'utilisation de dollars comme garantie à 25 %, contre 50 % auparavant.

Les autorités russes ont exprimé leurs inquiétudes quant aux avoirs des particuliers et des entreprises en devises qu'elles qualifient d'"inamicales", appelant à leur conversion en alternatives.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions, y compris celles visant les plus grands créanciers du pays et Poutine, depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine en février.