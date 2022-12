La part autorisée du yuan chinois dans le fonds de richesse russe a doublé pour atteindre 60 % - Ministre des Finances

Le ministère a déclaré que la part d'or autorisée dans la NWF serait également doublée, pour atteindre 40 %. Il a précisé que les soldes en livre sterling et en yen japonais avaient été réduits à zéro.

La Russie a utilisé sa FRN, qui s'élevait à 186,5 milliards de dollars au 1er décembre, pour financer son déficit budgétaire croissant cette année.

"Le ministère russe des finances poursuit sa réduction constante de la part des devises des États "inamicaux" dans la structure des actifs du Fonds de la richesse nationale", a déclaré le ministère dans un communiqué.

La Russie considère comme "inamicaux" tous les pays qui l'ont frappée de sanctions en raison de ses actions en Ukraine et a répondu par des contre-mesures.

Après que l'Occident a empêché la banque centrale russe de négocier en dollars américains, en euros et en livres, et a gelé environ la moitié - soit 300 milliards de dollars - de ses réserves internationales, Moscou a accéléré une campagne visant à transférer ses importantes réserves dans des devises plus accessibles.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que cette tendance se poursuivrait l'année prochaine, lorsque la Russie pourrait reprendre les transactions dans le cadre de sa règle budgétaire - un système dans lequel certains bénéfices sur les ventes de pétrole et de gaz sont épargnés en devises étrangères.

"Afin de couvrir les risques liés aux taux de change, nous avons toujours (réapprovisionné la NWF) en devises étrangères", a déclaré Siluanov en début de semaine.

Parmi les devises des pays "amis", le yuan possède les caractéristiques d'une devise de réserve dans la plus large mesure, ainsi qu'une liquidité suffisante sur notre marché des changes national", a-t-il ajouté.

La Bourse de Moscou, la plus grande bourse russe, a déclaré que les volumes d'échanges yuan-rouble dépasseraient les volumes d'échanges dollar-rouble l'année prochaine, les liens financiers entre Moscou et Pékin continuant à s'intensifier.