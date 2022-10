Le rouble russe glisse à son plus bas niveau en deux semaines, près de 61 contre le dollar

Le rouble est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, près de 61 pour un dollar, jeudi, alors qu'un projet de l'Union européenne visant à plafonner le prix du pétrole russe a accru les risques de diminution des entrées de devises étrangères en Russie.

La monnaie russe s'est fortement renforcée à la fin de la semaine dernière en raison des craintes que la dernière série de sanctions occidentales puisse cibler le Centre national de compensation de la Bourse de Moscou et restreindre les échanges de dollars et d'euros à Moscou.

Ces craintes, qui ont poussé le rouble à un sommet de près de huit ans par rapport à l'euro et ont déclenché une volatilité sauvage de la monnaie, semblent s'être apaisées pour le moment.

À 1459 GMT, le rouble était plus faible de 0,9 % par rapport au dollar, à 60,68, après avoir frôlé la barre des 61.

Il était plus faible de 0,6% à 58,73 contre l'euro, tombant à son plus bas niveau depuis le 22 septembre à 59,2375 plus tôt dans la session. Le rouble s'est raffermi de 0,2 % contre le yuan à 8,56 .

"La demande de devises fortes a été soutenue par le fait qu'aucune sanction financière stricte n'a été annoncée, ce qui signifie que les participants au marché sont toujours en mesure de rembourser leur dette extérieure et de transférer des devises à l'étranger", a déclaré SberCIB Investment Research.

"La faiblesse persistante de l'activité des exportateurs, ainsi que l'incertitude accrue du marché ont contribué à la faiblesse du rouble par rapport au dollar, à l'euro et au yuan", ont déclaré les analystes de la Promsvyazbank dans une note.

Les entreprises axées sur l'exportation convertissent généralement leurs revenus en devises en roubles lorsqu'il faut payer des dettes locales. La principale période fiscale de la Russie tombe vers la fin du mois.

Le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne n'a pas cherché à restreindre les opérations de change de Moscou, mais a inclus un plafonnement du prix du pétrole pour les livraisons maritimes de brut russe à des pays tiers par l'intermédiaire des assureurs européens.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 1% à 94,3 dollars le baril, après qu'un groupe de grands pays producteurs, dont la Russie, a annoncé sa plus grande réduction de l'offre depuis 2020 en prévision des embargos de l'Union européenne sur l'énergie russe.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 1,3 % à 1 048,0 points, soit un plus bas de près d'une semaine. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,5 % à 2 019,4 points. (Reportage d'Alexander Marrow ; montage de Christian Schmollinger et Ed Osmond)