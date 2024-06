Le rouble russe s'est éloigné de ses plus hauts niveaux de l'année face au dollar et au yuan jeudi, réduisant une partie des gains importants de la session précédente dans un contexte de faible liquidité, les marchés réagissant aux nouvelles sanctions américaines de la semaine dernière sur les principaux systèmes financiers.

Les sanctions imposées à la Bourse de Moscou et à son agent de compensation, le Centre national de compensation (NCC), ont entraîné une série de prix et d'écarts variables alors que les transactions se sont déplacées vers le marché de gré à gré (OTC) le 14 juin, obscurcissant l'accès à des prix fiables pour la monnaie russe.

Sur le marché interbancaire, où la liquidité peut être faible et où les principales banques russes qui ont été sanctionnées ne peuvent pas participer, le rouble s'est échangé 2,1% de moins à 0751 GMT contre le dollar à 84,40.

Le taux moyen mixte dollar-rouble, calculé par le LSEG et basé sur les données des courtiers internationaux et des contreparties, était de 81,92, démontrant l'ampleur des écarts - la différence entre les prix d'achat et les prix de vente - qui peuvent maintenant être importants.

Le taux officiel dollar-rouble de la banque centrale a été fixé à 82,62 pour jeudi, calculé sur la base des transactions de gré à gré.

Le rouble s'est fortement renforcé depuis l'imposition des sanctions dans un contexte de faible liquidité, dû en grande partie à diverses difficultés techniques liées aux limites interbancaires lors de la conclusion d'opérations de change sur le marché de gré à gré.

"Le principal moteur de la hausse du rouble est la fermeture des positions en devises étrangères dans le contexte de l'arrêt des opérations de change sur le dollar et l'euro, et une remise en question générale des risques d'investissement sur le marché des changes", a déclaré Sofya Donets, économiste en chef de T-Investments.

Le marché est déséquilibré en faveur des vendeurs de devises étrangères en raison des restrictions imposées par les banques et les courtiers à la suite des sanctions. Cette situation a créé des problèmes de retrait et d'utilisation des fonds, ce qui a contribué à renforcer le rouble.

Face au yuan, le rouble a perdu 2,2 % à 11,44, selon une analyse du marché de gré à gré.

Le yuan avait dépassé le dollar pour devenir la devise la plus échangée avec le rouble à Moscou avant l'imposition des sanctions de la semaine dernière. Il représentait une part de 54 % du marché des changes en mai.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, est resté inchangé à 85,05 dollars le baril.