Moscow Exchange est la 1ère bourse Russe. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de compensation financière (41,9%) ; - prestations de négociation (32,9%) : exécution et gestion d'opérations sur les actions, les obligations, les produits dérivés et les devises et gestion des admissions à la cote des instruments financiers ; - prestations de règlement-livraison et de conservation de titres (20,2%) ; - autres (5%) : notamment diffusion de données et d'indices de marché et prestations de services informatiques.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières