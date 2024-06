Washington a imposé mercredi de nouvelles sanctions à la Bourse de Moscou et à son agent de compensation, le Centre national de compensation (NCC), ce qui a entraîné un arrêt immédiat des transactions en dollars et en euros sur la plus grande place boursière de Russie.

Le Trésor américain a déclaré qu'il "ciblait l'architecture du système financier russe, qui a été réorienté pour faciliter les investissements dans son industrie de la défense et l'acquisition des biens nécessaires à la poursuite de son agression contre l'Ukraine".

La Russie a ignoré cette mesure, soulignant le rôle réduit du dollar et de l'euro depuis l'invasion totale de l'Ukraine par Moscou en février 2022, qui a conduit à des sanctions occidentales radicales.

Mais la décision des États-Unis a pris le marché par surprise et il faudra peut-être des jours, voire des semaines, pour qu'il s'adapte à la nouvelle réalité.

PAUSE DANS LES TRANSACTIONS

La banque centrale a annoncé l'arrêt des transactions en dollars, en euros et en dollars de Hong Kong sur la Bourse de Moscou. Les sanctions, en particulier l'inclusion de la NCC, empêchent les négociants de régler les contrats au comptant et les contrats à terme en dollars par l'intermédiaire de l'infrastructure de la MOEX.

"Les sanctions n'ont été imposées que par les États-Unis, mais les pays de l'UE les observent également", a déclaré la banque centrale. "Par conséquent, les opérations de change ont également été interrompues dans l'euro.

Le MOEX devra probablement faire face à une réduction des volumes d'échanges, ce qui pourrait réduire ses bénéfices. Ses actions ont chuté de 15 % à l'ouverture du marché à Moscou, avant de s'établir à environ 4,8 % de moins.

Le fait qu'aucun indicateur clair du taux rouble-dollar n'ait émergé au début de la journée bancaire suggère que le système financier russe n'était pas prêt à 100 % pour ce changement, a déclaré Yevgeny Nadorshin, économiste en chef chez PF Capital.

L'ARGENT

Il est important de noter qu'environ 60 % des opérations de change effectuées à Moscou sont désormais réalisées de gré à gré (OTC). La banque centrale a déclaré qu'elle calculerait le taux officiel du rouble sur la base des transactions de gré à gré.

Depuis qu'elle a commencé à calculer de cette manière, la banque n'a observé que des "écarts insignifiants" par rapport au taux de change officiel du dollar et de l'euro.

Le taux de change restera basé sur le marché, seules les données utilisées pour le calculer ont changé.

Autre avantage pour la Russie, l'essor des échanges avec la Chine, alors que Moscou réoriente les flux commerciaux vers l'est, a fait du yuan la monnaie la plus échangée à Moscou, avec 54 % du marché en mai, alors que sa part était négligeable avant la guerre.

"Pour déterminer le juste taux, les acteurs du marché pourront s'appuyer sur le taux croisé rouble-yuan, yuan-dollar et yuan-euro", a déclaré Alfa Capital.

PERSPECTIVES DU ROUBLE

La volatilité à court terme est inévitable, mais un renforcement du rouble est possible à moyen terme. Lorsque les difficultés de paiement ont entravé les importations au début de l'année, le rouble s'est apprécié, ont indiqué les analystes de la banque Raiffeisen.

"À plus long terme, le rouble pourrait même se renforcer davantage. Comme il devient plus difficile de retirer des devises étrangères... cela pourrait faire baisser la demande", a déclaré Alfa Capital.

"Souvenons-nous de 2022 : le rouble s'est d'abord fortement affaibli en raison de la panique sur les marchés, puis il a commencé à se renforcer.

La banque centrale a déclaré que le taux du rouble était déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande de devises étrangères reçues des activités de commerce extérieur et ne dépendait pas de la manière dont les transactions étaient effectuées.

Les exportateurs russes qui sont obligés de vendre une partie de leurs revenus en devises étrangères dans le cadre des contrôles de capitaux soutenant le rouble continueront à le faire en dollars, directement par l'intermédiaire des banques autorisées, a déclaré la banque centrale.

DES ÉCARTS IMPORTANTS ET D'AUTRES RISQUES

Les courtiers proposaient des écarts importants entre les prix d'achat et les prix de vente, et nombre d'entre eux n'effectuaient aucune transaction, preuve supplémentaire du manque général de préparation du marché face aux sanctions.

"À l'avenir, la différence entre les taux d'achat et de vente du dollar américain et de l'euro sera plus importante qu'auparavant, mais l'apparition de coûts de transaction supplémentaires et d'un accès plus complexe à l'achat des principales devises mondiales limitera dans une certaine mesure la demande intérieure d'actifs étrangers", ont déclaré Oleg Kuzmin et Andrei Melaschenko de Renaissance Capital.

Washington a clairement indiqué son intention de sévir contre les banques des pays tiers qui permettent à la Russie de soutenir son effort de guerre.

"Les nouvelles restrictions augmentent le niveau de risque en termes d'éventuelles sanctions secondaires", a déclaré l'Alfa Bank. (Reportages de Reuters à Moscou, Alexander Marrow et Darya Korsunskaya à Londres ; rédaction d'Alexander Marrow ; édition de Mark Potter)