Mosman Oil and Gas Limited est une société australienne d'exploration, de développement et de production d'hélium, d'hydrogène et d'hydrocarbures qui a des projets aux États-Unis et en Australie. La société possède deux zones d'exploration dans le bassin d'Amadeus en Australie centrale, à savoir EP145 et EP(A)155. La société se concentre sur ses activités d'exploration de l'hélium, notamment en soutenant le projet Vecta Helium au Colorado, et sur d'autres opportunités d'exploration et de production d'hélium, ainsi que sur ses intérêts pétroliers et gaziers restants, notamment à Cinnabar. Elle détient une participation directe de 75 % dans la concession de Cinnabar, d'une superficie d'environ 350 acres, située dans l'est du Texas. La société détient une participation directe de 10 % dans le projet Vecta Helium, situé dans le comté de Las Animas, au Colorado (États-Unis). Le projet Vecta Helium comprend environ 48 000 acres loués dans le Colorado, avec cinq prospects d'hélium identifiés. La société détient également une participation de 27 % dans le projet Arkoma Stacked Pay, situé dans le comté d'Okfuskee, dans l'Oklahoma.

Secteur Produits chimiques de base