Les actions de Mosman augmentent suite à la certification du permis du bassin d'Amadeus

(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a célébré lundi la réception d'un certificat d'autorisation pour son permis dans le bassin d'Amadeus en Australie de la part du Central Land Council.

Mosman est une société d'exploration, de développement et de production de pétrole avec des projets aux États-Unis et en Australie.

L'EP 145 est le permis détenu et exploité à 100 % par la société dans le bassin d'Amadeus. Ce bassin est considéré comme l'une des zones terrestres les plus prometteuses du Territoire du Nord de l'Australie pour le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels, ainsi que pour l'hélium et l'hydrogène. Il abrite déjà les champs producteurs de Mereenie, Palm Valley et Surprise.

Mosman a maintenant reçu le Sacred Site Clearance Certificate pour EP 145 de la part du Central Land Council, qui se décrit comme un conseil de "90 femmes et hommes aborigènes élus par nos communautés en Australie centrale pour les représenter, lutter pour leurs droits, les aider à récupérer et gérer leurs terres et réaliser les opportunités qui viennent avec la reconnaissance du droit de propriété".

"Le certificat de libération du site sacré délivré par le CLC est une étape importante pour décrocher plusieurs approbations pour notre programme sismique d'exploration du permis. Maintenant que nous avons reçu le certificat, les autres approbations peuvent progresser et les travaux pourront alors commencer", a déclaré le président John Barr.

Les actions de Mosman se négociaient 5,2% de plus à 0,060 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

