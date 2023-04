Mosman Oil & Gas lève 300 000 GBP par le biais d'un placement à prix réduit

(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a annoncé jeudi avoir levé 300 000 GBP par le biais d'un placement de 545,5 millions d'actions nouvelles au prix de 0,055 pence par action.

Les actions placées représentent une décote de 13 % par rapport au prix de clôture de 0,063 pence le mercredi, dernier jour ouvrable avant l'annonce.

Mosman Oil & Gas est une société pétrolière et gazière basée à Sydney qui a des projets en Australie et aux États-Unis. Ses actions ont baissé de 4,0 % à 0,060 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

En octobre 2022, Mosman Oil & Gas a levé 800 000 GBP. Elle a utilisé les fonds pour payer les coûts de dépassement de forage, les coûts liés à la variation du taux de change, les travaux en cours sur l'EP 145, les coûts de mise en production du puits Cinnabar-1, la remise en état et la modernisation de l'infrastructure de production existante, l'examen de la faisabilité des travaux de reconditionnement du puits Arco-Fee G-1 et du puits Arco-Fee G-2, les activités de planification relatives aux prochains puits de développement de Cinnabar, et le fonds de roulement.

Bon nombre de ces activités ont été menées à bien ou sont en cours, a indiqué la société.

"Toutes ces tâches sont destinées à augmenter la production à moyen terme sur plusieurs projets exploités par Mosman", a ajouté Mosman Oil & Gas.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

